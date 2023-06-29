В Израиле назвали причину отказа передавать Украине «Железный купол»

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Биньямин Нетаньяху заявил об опасениях Израиля, что «Железный купол» попадет к Ирану через Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал причину, по которой страна отказалась передавать Украине систему ПВО Iron Dome («Железный купол»). Это связано с тем, что она может попасть в Иран. Об этом он рассказал в беседе с изданием The Wall Street Journal.
Он подчеркнул, что Израиль обеспокоен возможностью того, что переданные в пользование ВСУ вооружения могут оказаться в руках Ирана. По его словам, в этом случае, Тегеран сможет использовать оружие против самого еврейской страны.
Он также отметил, что «Железный купол» может сбивать 95% ракет, которые могут ударить прямо по населенным центрам Израиля.
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Он подчеркнул, что Израиль обеспокоен возможностью того, что переданные в пользование ВСУ вооружения могут оказаться в руках Ирана. По его словам, в этом случае, Тегеран сможет использовать оружие против самого еврейской страны.
«Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности», - уверен Нетаньяху.
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Татьяна Лаврова