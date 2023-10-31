В Израиле обозначили экономические цели на фоне конфликта с Палестиной

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Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обозначил основные финансово-экономические цели правительства на нестабильного положения страны. Об этом он заявил в ходе заседания комиссии министров по делам общества и экономики.
Он заявил, что первостепенной задачей правительства является сохранение макроэкономической структуры Израиля, которая сохранит функционирование экономики и обезопасит её от разрушения.
Второй целью Нетаньяху назвал предоставление ЦАХАЛ возможности вести боевые действия. В эти расходы входит предоставление армии вооружения и иного необходимо инвентаря, на что уйдёт значительная часть бюджета.
Третьей целью премьер Израиля поставил сохранение жизни мобилизованных резервистов.
Кроме того, правительство берёт в расчёт выделение компенсации гражданам и предприятиям, которые пострадают от боевых действий.
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Второй целью Нетаньяху назвал предоставление ЦАХАЛ возможности вести боевые действия. В эти расходы входит предоставление армии вооружения и иного необходимо инвентаря, на что уйдёт значительная часть бюджета.
Кроме того, правительство берёт в расчёт выделение компенсации гражданам и предприятиям, которые пострадают от боевых действий.
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Анастасия Чинкова