«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС

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Журналисты некоторых мировых СМИ могли заранее быть в курсе нападения ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные утром 7 октября. К такому мнению пришла произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.
«Что они делали там так рано, в обычное тихое субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАС? Одобряли ли респектабельные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с проникшими террористами?», — сказано в материале.Издание отмечает, что присутствие корреспондентов, которые работают с Reuters, Associated Press (AP), The New York Times (NYT) и CNN на территории нарушенной границы Израиля вызывает серьезные этические вопросы.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак