В Израиле отдали приказ о полной блокаде Газы

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Министр обороны Израиля отдал приказ о масштабной блокаде сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ.
По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.
Сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион. Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.
Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил Йоав Галлант.
Сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион. Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.
Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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Мария Фирсова