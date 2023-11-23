В Израиле озвучили сроки начала освобождения заложников из Газы

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Освобождение заложников из сектора Газа запланировано не ранее пятницы, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. По его словам, процесс освобождения начнется согласно исходным соглашениям, передает РИА Новости.
22 ноября стало известно о заключении договоренности между палестинским движением ХАМАС и Израилем о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа.
Время начала гуманитарной паузы будет объявлено в ближайшие сутки, и, как отмечено в МИД Катара, есть вероятность ее продления.
Эта инициатива пришла после подтвержденного ХАМАСом соглашения с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных.
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Время начала гуманитарной паузы будет объявлено в ближайшие сутки, и, как отмечено в МИД Катара, есть вероятность ее продления.
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Артем Кузьмин