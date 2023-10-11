В Израиле погиб бывший советский ученый

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81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга стали жертвами атаки боевиков ХАМАС в израильском городе Офаким. Трагический инцидент произошел 7 октября, когда супруги находились дома, написал бывший коллега академика Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.
Сергей Гредескул с 1967 по 1972 годы работал в Физико-техническом институте Украинской ССР, а затем с 1972 по 1991 год — в харьковском Физико-техническом институте низких температур имени Б.И. Веркина. Совместно с выдающимися советскими учеными Ильей Лифшицем и Львом Пастуром, он написал монографию под названием «Введение в теорию неупорядоченных систем» и также опубликовал около ста научных статей. Гредескул был лауреатом Государственной премии Украинской Советской Социалистической Республики. С 1991 года и до выхода на пенсию несколько лет назад, он преподавал в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве.
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