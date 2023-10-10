В Израиле погибли студентка из Германии и её парень из Дании

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic
Во время нападения боевиков на Израиль погибла 22-летняя студентка Каролин Боль.
BILD пишет, что Каролин Боль училась в Берлине, в Израиль она прилетела отдохнуть. 7 октября, в день нападения ХАМАС, немка должна была вернуться домой, но она не успела на самолёт.
Каролин находилась в кибуце Нир Озна, юг Израиля. В страну хлынули боевики, и она спряталась в бункере, откуда написала матери: «Я тебя люблю, спасибо за всё». Каролин на связь больше не вышла.
Сообщается, что боевики убили и её парня, гражданина Дании.
Ранее сообщалось, что израильскому правительству предстоит выбрать, проводить ли переговоры об освобождении заложников в первую очередь или незамедлительно приступить к наземной операции в секторе Газа. О дилемме, которая возникла перед израильскими властями, рассказал профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон.
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Каролин находилась в кибуце Нир Озна, юг Израиля. В страну хлынули боевики, и она спряталась в бункере, откуда написала матери: «Я тебя люблю, спасибо за всё». Каролин на связь больше не вышла.
Ранее сообщалось, что израильскому правительству предстоит выбрать, проводить ли переговоры об освобождении заложников в первую очередь или незамедлительно приступить к наземной операции в секторе Газа. О дилемме, которая возникла перед израильскими властями, рассказал профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон.
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Мария Фирсова