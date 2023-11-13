В Израиле предрекли конец ХАМАС

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Палестинское движение ХАМАС прекратит своё существование к 2024 году. Об этом в интервью изданию Daily Mail сообщил советник премьер-министра Израиля Нетаньяху Офир Фальк.
По его словам, созданное в 1987 году движение ХАМАС перестанет существовать уже в следующем году.
Также он рассказал и о судьбе сектора Газа. Фальк убеждён, что по завершении процесса демилитаризации и «дерадикализации» анклав будет полностью восстановлен при поддержке международного сообщества.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над сектором Газа.
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Также он рассказал и о судьбе сектора Газа. Фальк убеждён, что по завершении процесса демилитаризации и «дерадикализации» анклав будет полностью восстановлен при поддержке международного сообщества.
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Анастасия Чинкова