В Израиле принято решение о начале наземной операции в Газе

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Уже принято решение о начале проведения Израилем наземной операции в секторе Газа, однако сроки не уточняются. Об этом рассказал израильский посол в России Александр Бен Цви.
«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников», - передает ТАСС слова дипломата.
Он также уточнил, что без проведения наземной операции в Газе решить поставленные задачи невозможно. Однако сроки проведения операции Бен Цви не уточнил.
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