В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине

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Читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, который сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС и заявил о намерении «остановить» Россию в конфликте с Украиной.
Один из читателей сравнил Байдена с персонажем из сказки Гудвиным Великим и Ужасным. Однако, по его словам, американский президент в отличие от героя не может связать двух слов.
Другой читатель отметил, что без России в Европе до сих пор бы находились нацисты.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.
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Другой читатель отметил, что без России в Европе до сих пор бы находились нацисты.
«Если Джо Неизбранный вдруг возомнил, что кровопролитие в Израиле — удобный повод разжечь по новой опосредованную войну с Россией, то он здорово ошибается», — сообщил третий.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.
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Екатерина Коршунова