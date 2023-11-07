В Израиле пристыдили генсека ООН за слова о «кладбище детей» в секторе Газа

Схема параллельного импорта алкогольной продукции теперь охватывает даже компании, которые никогда не покидали российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на Вениамина Грабара, президента компании Ladoga, которая ввозит продукцию по прямому импорту с согласия правообладателей.