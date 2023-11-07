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В Израиле пристыдили генсека ООН за слова о «кладбище детей» в секторе Газа

Глава МИД Израиля Коэн ответил генсеку ООН на слова о «кладбище детей» в Газе
07 ноября 2023, 08:13
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

«Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш! Больше 30 несовершеннолетних, среди которых 9-месячный младенец, а также малыши и дети (...) удерживаются против воли в секторе Газа», — возмутился Коэн в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
Он отметил, что в ситуации в Газе виновником является ХАМАС, а не военные Израиля, которые пытаются уничтожить «эту террористическую организацию».


Ранее Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что управление Газой должно осуществляться теми, кто не поддерживает ХАМАС.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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«Известия»: Практически все бренды алкоголя попадают в Россию несмотря на запрет
07 ноября 2023, 06:39

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Схема параллельного импорта алкогольной продукции теперь охватывает даже компании, которые никогда не покидали российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на Вениамина Грабара, президента компании Ladoga, которая ввозит продукцию по прямому импорту с согласия правообладателей.
«Мы несколько раз сталкивались с такой проблемой, когда мы находили бренды, которые мы завозим по эксклюзивному контракту. Тем не менее, эти бренды не входят в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. В ходе расследования мы обнаружили, что продукция была ввезена в Россию без нашего ведома через небольшого зарубежного дистрибьютора. Это даже не самый худший сценарий, так как мы уверены, что это не подделка. Однако нет гарантии, что кто-то другой не ввезет в страну что угодно, представляя это как легальный товар», — рассказал Грабар.
Глава Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев также подтвердил, что в настоящее время в Россию ввозятся алкогольные бренды, которые не учтены в соответствующем приказе Минпромторга. В соответствии с этим процессом, импортер уведомляет Росалкогольтабакконтроль о начале оборота продукции в России и предоставляет комплект документов для подтверждения своего права на это. Росалкогольрегулирование оценивает документы и одобряет уведомление, после чего импортер получает акцизные марки, которые автоматически появляются в системе учета алкоголя, и продукция вступает в легальный оборот в России.

Следовательно, продукция подвергается двойной проверке регулирующих органов, но затем выясняется, что представленные документы были недействительными или частично нелегальными. В Федеральной таможенной службе также сообщили, что за 10 месяцев текущего года таможенные органы выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции, включая алкоголь. Министерство финансов разработало поправки к действующему регулированию, предлагая внедрить новые основания для блокировки в системе государственного учета алкоголя (ЕГАИС).

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«Реальная угроза»: В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве
Экс-чиновник Пентагона Брайен заявил, что Зеленского может сместить Буданов
07 ноября 2023, 05:50

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в блоге Weapons and Strategy заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского реальную угрозу представляет глава ГУР Кирилл Буданов, который может возглавить заговор генералов против Зеленского с целью заключить мир с РФ.
«Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами», — говорится в публикации.

Брайен отметил, что ГУР Украины и СБУ являются важными элемента возможной смены власти не Украине.

Эксперт считает, что заговорщики могут потребовать от Владимира Зеленского вступить в мирные переговоры с российской стороной или же выберут на его место другого президента.

«Текущая тенденция ведет к худшему для Зеленского и для Украины. Солдаты на поле боя уже знают это», — заключил Стивен Брайен.

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#конфликт
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#киев
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#переговоры
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Армия Израиля нанесла удар по больнице Насера в Газе
Al Jazeera: при ударе ЦАХАЛ по больнице Насера погибли не менее восьми человек
07 ноября 2023, 05:45

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Минимум восемь человек погибли, а десятки получили ранения в результате авиаудара со стороны Израиля по медицинскому комплексу Насера в Газе, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.
Медицинский комплекс Насера включает в себя детскую, офтальмологическую и психиатрическую больницы, а также специализированную клинику. Он подвергся прямым и косвенным ударам израильских ракет.

Кроме того, согласно данным телеканала, как минимум два палестинца погибли, а несколько получили ранения в результате отдельных налетов ВВС Израиля на окрестности больницы Камаль Адван и больницы Аль-Кудс в Газе.

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#больницы
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Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России
Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ОБТФ «Каскад»
07 ноября 2023, 04:43

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы из первого подразделения батальона имени Богдана Хмельницкого приняли присягу перед Россией, передает РИА Новости.
Это подразделение, изначально сформированное из бывших украинских военнопленных, присоединилось к российскому оперативно-боевому тактическому формированию (ОБТФ) «Каскад» в конце октября. В феврале стало известно о начале формирования этой батальонной части, в состав которой вступили бывшие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, выразившие желание воевать на стороне России.

Бойцы произнесли торжественную присягу, в которой они клялись верность Российской Федерации и обязались строго соблюдать Конституцию России, следовать воинским уставам, выполнять приказы командиров и начальников. Они также обещали достойно выполнять свой воинский долг и мужественно защищать свободу, независимость, и конституционный строй России, а также защищать народ и Отечество.

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#новости
#всу
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США и Китай ведут переговоры по контролю над вооружениями
Госдеп: США и Китай ведут переговоры по контролю над вооружениями в Вашингтоне
07 ноября 2023, 04:13

Фото: iStock/TheaDesign

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга 6 ноября заявил, что представители США и КНР проводят переговоры по контролю над вооружениями.
«Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимает директора департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо в Госдепартаменте США сегодня», — цитируют «Известия» слова Патель.

Он также отметил, что США призывают Китай к обсуждению ряда проблем, связанных с сокращением стратегических рисков и контролем над вооружениями.

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#сша
#китай
#заседание
#саммит
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США пригласили Россию на саммит АТЭС
Госдеп: США пригласили Россию на саммит АТЭС
07 ноября 2023, 03:54

Фото: iStock/lucky-photographer

Представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй заявил, что Соединённые Штаты пригласили на саммит лидеров всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Саммит состоится в Сан-Франциско в ноябре, пишет РИА Новости.

«Соединенные Штаты пригласили всех членов АТЭС принять участие в лидерской встрече», — ответил Мюррэй на вопрос о том, есть ли в числе приглашённых Россия.

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#россия
#заседание
#саммит
#новости
#киев
#сша
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Совбез ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября
Постпред ОАЭ Нусейба: СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку 9 ноября
07 ноября 2023, 03:50

Фото: iStock/diegograndi

Постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности ООН в четверг, 9 ноября, проведёт открытое заседание по Ближнему Востоку. Он этом она сказала в ходе брифинга, пишут «Известия».
«Открытое заседание СБ ООН состоится в четверг», — сообщила Нусейба.

Она отметила, что ОАЭ в рамках председательства КНР планируют запрашивать официальные и неофициальные регулярные заседания, чтобы «держать гуманитарную катастрофу, разворачивающуюся в секторе Газа, в фокусе внимания».

По словам постпреда, Совет Безопасности ООН осуществляет консультации по ближневосточной резолюции. В этом обсуждении принимают участие все члены Совбеза.

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#заседание
#оон
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Нетаньяху рассказал, кто должен управлять Газой
Нетаньяху: управлять Газой должны те, кто не хочет идти путем ХАМАС
07 ноября 2023, 03:44

Фото: gov.il

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC выразил мнение, что управление Газой должно быть в руках тех, кто не поддерживает палестинское движение ХАМАС.
«Те, кто не разделяют взгляды ХАМАСа. Я думаю, что Израиль будет нести ответственность за общую безопасность в этом регионе в течение неопределенного времени, так как мы видели, что происходит, когда мы не несем этой ответственности», - заявил политик.
7 октября Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой из сектора Газа, проведенной в рамках операции «Потоп Аль-Аксы» ХАМАСом. За этим последовала попытка боевиков организации проникнуть в приграничные районы южного Израиля, где были атакованы как военные, так и гражданские лица, а также были взяты в заложники более 200 человек. По данным местных властей, в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военных, и более 5 тысяч пострадали.

В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАСа в секторе Газа. В течение нескольких дней израильские военные захватили контроль над всеми населенными пунктами у границы с Газой и начали авиационные атаки на различные объекты, включая гражданские. Израиль также объявил полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, продуктов питания, электроэнергии, медикаментов и топлива.

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Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток
Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток в случае любой угрозы
07 ноября 2023, 03:13

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля готовы наносить удары всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности страны. Об этом пишут «Известия».
По словам Хагари, израильская авиация в ходе военной операции в секторе Газа успешно сопровождает сухопутные подразделения, при необходимости нанося удары по целям, угрожающим интересам Израиля.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ также посетил военно-воздушную базу Неватим. Отмечается, что там располагаются новейшие истребители «Адир».

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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