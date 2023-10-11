В Израиле приземлился самолет США с первой партией боеприпасов

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По информации, предоставленной пресс-службой Армии обороны Израиля, в страну прибыл первый самолет с американскими боеприпасами с момента начала обострения конфликта, передает РИА Новости.
В сообщении также выразили признательность за поддержку со стороны Соединенных Штатов, а также за помощь ЦАХАЛ (Израильская оборонительная армия) и всего государства Израиль в этот сложный период.
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