В Израиле призвали генсека ООН Гутерриша покинуть свой пост

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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека организации Антониу Гутерриша уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
По словам постоянного представителя Израиля при ООН, Гутерриш совершенно не понимает, кто происходит в зоне конфликта. Он проявляет полное непонимание по поводу ситуации с массовыми убийствами несовершеннолетних, женщин и пожилых людей. Человек с такими принципами не имеет права возглавлять всемирную организацию, заключил политик.
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Анастасия Чинкова