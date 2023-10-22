В Израиле раскритиковали ответственного за возвращение пленных генерала

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Израильский бригадный генерал в отставке Галь Хирш, назначенный уполномоченным по вопросам граждан Израиля, пропавших без вести или похищенных, подвергся критике со стороны представителей Министерства обороны. Об этом сообщает газета Haaretz, ссылаясь на свои источники.
Кроме того, в статье отмечается, что некоторые чиновники осудили ряд последних поступков генерала. В частности, упоминается его участие в первой фотографии с израильтянами, вернувшимися из плена ХАМАС. Также упомянуты случаи, когда Галь Хирш выразил недовольство перед европейскими послами в связи с соглашениями Осло, заключенными 30 лет назад, и направленными на урегулирование палестино-израильского конфликта.
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