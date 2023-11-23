В Израиле рассказали, во сколько обойдется конфликт в секторе Газа

Россия не представляет угрозы для Европы, однако Европа представляет угрозу для России, так как состоит в НАТО и двигается всей мощью к границам РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.