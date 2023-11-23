В Израиле рассказали, во сколько обойдется конфликт в секторе Газа

Фото: istock / e-crow
Конфликт между Израилем и Палестиной обойдется израильскому бюджету в 2023-2024 годах в 48 миллиардов долларов, при том, что Соединенные Штаты Америки смогут покрыть примерно треть расходов Тель-Авива. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на израильскую финансовую консалтинговую фирму Leader Capital Markets.
«Война, которая по подсчетам министерства финансов, обходится экономике на сумму примерно 270 миллионов долларов каждый день, будет стоить бюджету примерно 180 миллиардов шекелей (48 миллиардов долларов) в 2023-2024 годах», — сообщает агентство.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
В Израиле озвучили сроки начала освобождения заложников из Газы
Путин рассказал, сколько человек попросили об эвакуации из сектора Газа
Эрдоган сообщил, что получал сигналы о необходимости ликвидировать Нетаньяху
Алина Юрчак