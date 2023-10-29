В Израиле сделали прогноз об операции в секторе Газа

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Кампания Израиля в секторе Газа, как ожидается, продлится от шести недель до полугода. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, службы безопасности Израиля создали группу, главной целью которой является уничтожение всех лидеров ХАМАС, которые причастны к нападению на Израиль 7 октября. Сообщается, что Вашингтон и другие союзники оказывают давление на израильских властей, чтобы те конкретизировали свои цели.
Ранее сообщалось, что российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.
Напомним, в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.
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Екатерина Коршунова