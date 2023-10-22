В Израиле сообщили, что их танк случайно выстрелил в египетский пост

Фото: iStock/Alexey Molotov
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что её танк случайно выстрелил в египетский пост, который находится на границе. Об этом Армия обороны написала в своем телеграм-канале.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет «второй фронт»
Блинкен заявил об угрозе США, исходящей от сторонников Ирана
Нетаньяху: активизация «Хезболлы» приведёт Ливан к разрушительным последствиям
Екатерина Коршунова