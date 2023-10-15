В Израиле сообщили о нанесении ударов по территории Сирии

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Армия Израиля отреагировала артиллерийским огнем на обстрел, произведенный с сирийской территории. Пресс-служба армии Израиля распространила информацию об этом в Telegram.
«После первых сообщений о сиренах, сработавших в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма, артиллерия Армии обороны Израиля в настоящее время наносит ответные удары по источнику стрельбы в Сирии», — гласит заявление.
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