В Израиле сообщили о задержании видного представителя ХАМАС

Президент США Джо Байден обратился к американскому народу и сделал ряд заявлений. Это стало его вторым экстренным обращением к нации за время президентства. Байден оценил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и высказался о возможности военного противостояния России и США. Редакция «Радио 1» расскажет о важных заявлениях американского лидера и о том, какие меры намерены предпринять США для разрешения вооруженных конфликтов.