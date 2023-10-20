В Израиле сообщили о задержании видного представителя ХАМАС

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Видный представитель палестинского движения ХАМАС Хасан Юсеф задержан в ходе рейдов израильских военных на Западном берегу. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на израильских политиков.
Уточняется, что Юсеф был задержан по подозрению в действиях от лица ХАМАС.
Телеканал отмечает, что Хасан Юсеф является официальным представителем ХАМАС на Западном берегу и членом законодательного совета Палестины.
Ранее бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что война с ХАМАС может затянуться как минимум на несколько месяцев. При этом, не исключена возможность открытия северного фронта. По прогнозам политика, на восстановление разрушенных территорий уйдёт ни один год.
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Телеканал отмечает, что Хасан Юсеф является официальным представителем ХАМАС на Западном берегу и членом законодательного совета Палестины.
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Анастасия Чинкова