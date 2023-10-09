В Израиле сообщили об ударах по 500 объектам за ночь в секторе Газа

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Армия Израиля в ночь на 9 октября поразила более 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на израильскую армейскую пресс-службу.
Сообщается, что атаке подверглись 7 командных центров ХАМАС и один командный центр «Исламского джихада». Среди них оказалось здание, в котором находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа.
«Ночью истребители и вертолёты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа», — говорится в заявлении.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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