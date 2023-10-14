В Израиле увеличилось число погибших россиян

Фото: istock / RamonCast
Число погибших в Израиле граждан РФ после атаки движения «ХАМАС» выросло до 16 человек.
Посольство РФ сообщает, что ещё 8 россиян числятся в списках пропавших без вести.
Ранее бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям. Он заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.
Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе
Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия
ХАМАС удерживает в плену более 100 заложников
Ранее бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям. Он заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.
«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.Экс-зам генсека подчеркивает, что Израиль прав в том, что ХАМАС должны отвечать за свои действия, но при этом напомнил, что Газа - «один из самых густонаселенных мест на Земле». Если Израиль будет наносить удары в момент эвакуации мирных жителей, есть угроза массовых потерь.
«Израиль ставит под угрозу свое будущее, втягиваясь в это», —резюмировал Маллок-Браун.Читайте также:
Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе
Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия
ХАМАС удерживает в плену более 100 заложников
Мария Фирсова