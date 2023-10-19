В Израиле уверены, что война с ХАМАС продлится месяцы

Фото: iStock/Tomas Ragina
Война с палестинским движением ХАМАС может затянуться на месяцы, кроме того, не исключено открытие северного фронта. Так считает бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц, передает Times of Israel.
«Это займет много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо еще, может занять месяцы, а восстановление займет годы», - заявил Ганц.
Он объяснил, что только завершения восстановления Израиль победит. При этом он объяснил, что целью Израиля является не только победа над ХАМАС, но и превращение юга в «стопроцентный рай».
Читайте также:
Израиль заявил об ударах по наблюдательному пункту «Хезболла»
Израиль и США попытались сорвать заседание в ООН по Газе
Херш: Израиль пытается устроить подобие Хиросимы в секторе Газа
Элина Позднякова