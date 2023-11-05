В Израиле заявили, что будут продолжать операцию в секторе Газа до победного конца

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Израиль намерен проводить операцию в секторе Газе до победного конца. Об этом во время выступления перед военными заявил премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что глава иранского минобороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «серьезным ударом» в том случае, если боевые действия со стороны Израиля не прекратятся. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова