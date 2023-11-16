В Израиле заявили, что не позволят Газе превратиться в базу террористов

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Израиль не оставит вакуум в секторе Газа и сохранит там мощные силы. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог, передает газета Financial Times.
«Если мы отведем силы, то кто придет к власти? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет механизм: есть много идей, которые витают в воздухе. Но никто не захочет снова превращать Газу в базу террористов», - заявил Герцог.
По его словам, стране придется сохранить в Газе военных для того, чтобы избежать повторного появления ХАМАС в анклаве.
Элина Позднякова