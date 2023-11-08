В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции

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После завершения операции израильские силы безопасности останутся в секторе Газа с целью предотвратить возрождение террористических элементов, заявил Марк Регев, старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в интервью телеканалу CNN.
Тем не менее, Регев отметил, что Израиль не имеет намерения оккупировать сектор Газа и не стремится к управлению этим регионом.
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