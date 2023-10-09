В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Об этом пишет Times of Israel.
По данным издания, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства. Отмечается, что активные боевые действия происходят на 6 участках.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что более 2 тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа.
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Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Екатерина Коршунова