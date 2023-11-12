Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой

В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой

ЦАХАЛ: ХАМАС теряет контроль над Газой, за три дня ее покинули 200 тыс. человек
12 ноября 2023, 02:55
Фото: iStock/rrodrickbeiler

Фото: iStock/rrodrickbeiler

За последние три дня более 200 тысяч человек покинули сектор Газа, так как, по словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, ХАМАС утратил контроль над северной частью этого региона.

Офицер отметил, что жители активно покидают северный сектор, где разворачиваются боевые действия, несмотря на противоречивые инструкции, выданные ХАМАС.

Израильские военные считают, что палестинское радикальное движение использует гражданских как живой щит и мешает их эвакуации.

Читайте также:

На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ

Tansim: Израильская армия остановлена в районе медцентра «Аш-Шифа» в Газе

ЦАХАЛ сообщил о нахождении под контролем Израиля 11 военных позиций ХАМАС
#движение
#военные
#армия
#жители
#человек
#митинг
Читайте нас в
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна без помощи Украине
12 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/rarrarorro

Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о двухэтапном финансировании правительственных программ менее чем за неделю до возможного шатдауна, сообщил телеканал Fox News.
В соответствии с предложенным документом, часть программ, включая сферы транспорта, энергетики и военного строительства, получит финансирование до 19 января, а финансирование для остальных секторов правительства будет предусмотрено до 2 февраля.

Важно отметить, что в данном законопроекте не предусмотрено выделение средств на поддержку Израиля и Украины, следует из документа. Голосование по данному законопроекту в палате запланировано на вторник.

Читайте также:

Противник секс-меньшинств «захватил» власть в США: что ждать от нового спикера Конгресса

Конгресс США обезглавлен: как деньги для Киева стали причиной отставки Маккарти

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа
#сша
#деньги
#секс
#голосование
#финансирование
#власть
Читайте нас в
Стало известно о подготовке Залужного к длительному конфликту с Россией
The Guardian: Залужный готовит ВСУ к конфликту с Россией до 2025 года
12 ноября 2023, 01:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный готовит своих военных к многолетнему противостоянию с Россией, сообщила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian.
Ойкер подчеркнула, что Залужный готовит своих военных к долгосрочной стычке с Россией, предвидя, что кризис может продлиться по меньшей мере до 2025 года.

Читайте также:

В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

В Британии заметили, как изменилось поведение Зеленского после разгрома ВСУ

Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО
#россия
#кризис
#сво
#всу
Читайте нас в
Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва
Под Римом поймали крупного льва, сбежавшего из зоопарка города Ладисполи
12 ноября 2023, 01:37

Фото: iStock/Pieter-Pieter

Лев, который сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом в субботу вечером, был успешно пойман, сообщил в соцсетях мэр Алессандро Грандо.
В своем заявлении он отметил, что животное было подвергнуто воздействию снотворного и теперь будет передано обратно сотрудникам цирка. Мэр выразил надежду, что произошедший инцидент привлечет внимание к вопросу обращения с животными в цирках и способствует изменениям в этой сфере.

По данным газеты il Messaggero, льва усыпили шприцем со снотворным. Цирк, откуда произошла побега, располагается всего в 500 метрах от места, где его удалось остановить после почти шести часов бегства.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как лев гуляет по улицам Ладисполи. Мэр города призывал местных жителей не выходить на улицы, но некоторые, как сообщают местные СМИ, все равно решили выйти из домов, вооружившись ружьями.

Читайте также:

В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка

Жители Ачинска спасли раненого оленёнка, найденного у школьного забора

В Китае сантехник обнаружил гигантскую саламандру в водопроводной трубе
#животное
#видео
#цирк
#сми
#обращения
#инцидент
#мэр
Читайте нас в
Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг
Бойца Усмана Нурмагомедова отстранили за допинг и лишат титула чемпиона Bellator
12 ноября 2023, 00:57

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Дисквалификация была наложена на российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил, сообщил портал BJPENN.
Результаты допинг-теста Нурмагомедова оказались положительными на неопределенное вещество. В связи с этим титульный поединок с американцем Брентом Примусом был признан несостоявшимся.

Предполагается, что Усман Нурмагомедов лишится звания чемпиона Bellator в легком весе. Кроме того, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будет отстранен от участия в соревнованиях на полгода.

На данный момент 25-летний Нурмагомедов имеет в своем профессиональном портфолио 17 побед и ни одного поражения. В то время как у 38-летнего Примуса на счету 12 побед и три поражения.

Читайте также:

Израильский боец ММА написал на снаряде ЦАХАЛ имя Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в Махачкале

«Дать амнистию»: Нурмагомедов, Хасбик и Магомедов вступились за нарушителей в Дагестане
#допинг
#бокс
Читайте нас в
В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка
В городе Ладисполи под Римом лев сбежал из цирка, его пытаются поймать
12 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Darryl Botha

В субботу вечером крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо в соцсетях.
Он призвал местных жителей быть предельно осторожными и избегать выхода на улицы. Сотрудники цирка совместно с правоохранительными органами начали операцию по поимке беглого льва.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как лев гуляет по улицам Ладисполи. Реакция жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.

Читайте также:

Жители Ачинска спасли раненого оленёнка, найденного у школьного забора

В Китае сантехник обнаружил гигантскую саламандру в водопроводной трубе

Сбежавшая корова насмерть затоптала 75-летнего пенсионера
#видео
#жители
#сотрудники
Читайте нас в
Самолет ВВС США упал в Средиземное море
Пентагон: 10 ноября самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря
12 ноября 2023, 00:07

Фото: istock / VanderWolf-Images

В ходе тренировочного полета американский военный самолет ВВС США попал в аварию и упал в восточной части Средиземного моря, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
Отмечается, что инцидент не связан с враждебными действиями.

Подробности о самолете, членах экипажа, а также о наличии пострадавших или погибших не раскрываются.

Причина произошедшего устанавливается, и в командовании пообещали предоставить дополнительную информацию о ходе расследования.

Читайте также:

Аэропорт «Внуково» вводил временные ограничения на полеты

На Чукотке нашли пропавший самолёт Ан-2

Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16
#аэропорт
#внуково
#аэропорт внуково
#инцидент
#ограничения
#истребители
Читайте нас в
Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе
Неподалеку от дома Байдена в Делавэре активисты требуют прекращения огонь в Газе
11 ноября 2023, 23:55

Фото: сайт Кремля

Группа активистов собралась неподалеку от резиденции президента США Джо Байдена в штате Делавэр, выражая требование прекратить огонь в секторе Газа.
По данным телеканала Fox News, «сотни протестующих в поддержку Палестины» движутся в сторону дома Байдена в Делавэре. В то время как партия «Социализма и Освобождения» утверждает в социальных сетях, что тысячи активистов присоединились к мероприятию.

На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, что толпа уже достигла дома президента США. На данный момент информации о возможных инцидентах не поступало.

Читайте также:

Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране

Байден: цены на бензин в США падают, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке

В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ
#сша
#конфликт
#бензин
#проект
#цены
#партия
#дома
#байден
#рф
Читайте нас в
Стало известно, кого могут включить в списки на обмен заложниками Израиля и ХАМАС
Politico: детей, пожилых и людей с двойным гражданством могут освободить из Газы
11 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

По информации израильских чиновников, в будущем обмене заложниками и заключенными между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС могут быть включены израильские дети, пожилые граждане и те, кто обладает двойным гражданством, включая американское.
Публикация в американской газете Politico ссылается на источники, которые отмечают, что в ходе предстоящего обмена ХАМАС рассматривает освобождение граждан с двойным гражданством, находящихся в данный момент в секторе Газа.

Речь идет о небольшом числе заложников, находящихся в палестинском анклаве. Тем не менее, чиновники предупреждают, что есть нерешенные вопросы, которые могут затруднить заключение сделки. Одним из них является недостаток полной информации от ХАМАС о всех заложниках и требование прекращения огня со стороны Израиля на срок до недели в обмен на освобождение израильтян.

Читайте также:

На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ

Tansim: Израильская армия остановлена в районе медцентра «Аш-Шифа» в Газе

В Нидерландах заявили, что западные издания используют порно-фото детей
#армия
#фото
#сделки
#человек
#митинг
#чиновники
Читайте нас в
СМИ назвали полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Севпотоки»
WP назвала украинского полковника Червинского координатором атаки на «Севпотоки»
11 ноября 2023, 21:37

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщила газета The Washington Post.
По информации издания, экс-командир ВСУ «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения с целью использования взрывчатого устройства в местах совершения диверсии. Сообщается, что Червинский получал указания от высокопоставленных украинских парламентариев, напрямую сотрудничавших с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». ​Уточняется, что Российская Федерация в годовщину взрывов, 26 сентября, анонсировала подготовку соответствующего проекта. Однако западные страны оказались не готовы к серьёзной работе.

Читайте также:

МИД: Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

В Японии заявили о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны

В Варшаве проходит марш националистов по случаю Дня независимости Польши
#россия
#мид
#оборудование
#человек
#мид рф
#оон
#всу
#северный поток
Читайте нас в
Достижения.рф