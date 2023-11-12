В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой

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За последние три дня более 200 тысяч человек покинули сектор Газа, так как, по словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, ХАМАС утратил контроль над северной частью этого региона.
Израильские военные считают, что палестинское радикальное движение использует гражданских как живой щит и мешает их эвакуации.
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Артем Кузьмин