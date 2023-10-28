В Израиле заявили о высоком уровне боеготовности на северной границе

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Израильская армия приведена в высокий уровень боевой готовности на северной границе с сектором Газа. Об этом сообщил начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Говоря об «очень высоком уровне готовности» Халеви отметил, что дойти до поставленных целей будет нелегко, придётся преодолеть длинный путь.
Ранее Пентагон опроверг участие американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа. Хотя ранее иранское информационное агентство Tasnim сообщало, что в ночной атаке участвовали порядка пяти тысяч американских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что ЦАХАЛ провела ночную операцию в Газе. По сообщениям минобороны страны, операция прошла успешно, без потерь. Однако палестинское движение ХАМАС уверяет, что попытка атаки Израиля провалилась, а армия понесла огромные потери.
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Ранее Пентагон опроверг участие американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа. Хотя ранее иранское информационное агентство Tasnim сообщало, что в ночной атаке участвовали порядка пяти тысяч американских военных. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова