В Израиле заявили о возможности ядерного удара по сектору Газа

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Одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Об этом заявил министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, чьи слова приводит издание Times of Israel.
При этом, власти страны осудили Элияху за сказанное, заявив, что страна вместе со своей армией (ЦАХАЛ) действуют исключительно в рамках международного права.
Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет.
После своего высказывания Элияху пытался заявить, что его просто неправильно поняли, поскольку любой здравомыслящий человек должен был воспринять эти слова как метафорические.
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Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет.
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Анастасия Чинкова