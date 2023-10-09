В израильском Сдероте сотни семей русскоязычных израильтян оказались без еды

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В городе Сдерот в блокаде без еды остались 360 русскоязычных израильских семей.
«МК» пишет, что репатриантов никто не эвакуирует. Их призывы о помощи распространяют в социальных сетях.
Людям приказано не выходить из домов из-за продолжающейся перестрелки с бойцами ХАМАСа.
Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.
Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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Людям приказано не выходить из домов из-за продолжающейся перестрелки с бойцами ХАМАСа.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.
Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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Мария Фирсова