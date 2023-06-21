В кабмине сообщили о мерах безопасности при работе с информацией

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В правительстве заявили, что безопасность работы со служебными данными постоянно повышается
Сотрудники аппарата правительства России соблюдают определенные меры безопасности при работе со служебной информацией, в том числе это касается средств связи, об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров, пишет агентство ТАСС.
По данным издания, в кабмине проводится усовершенствование мер безопасности в работе со служебной информацией. Отмечается, что сотрудникам аппарата запрещено использовать какие-либо средства связи. Ранее информация о том, что членам правительства запрещено использовать в служебной деятельности телефоны iPhone была распространена в СМИ.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении президента России Владимира Путина о том, что безопасность должна быть равной для всех.
По данным издания, в кабмине проводится усовершенствование мер безопасности в работе со служебной информацией. Отмечается, что сотрудникам аппарата запрещено использовать какие-либо средства связи. Ранее информация о том, что членам правительства запрещено использовать в служебной деятельности телефоны iPhone была распространена в СМИ.
Анастасия Крестьянова