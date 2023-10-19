В кафе «Ромашка» начались проверки после изнасилования шваброй мужчины

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После скандала с изнасилованием шваброй гостя в кафе «Ромашка» на заведение обрушились проверки. Что будет с заведением дальше, пока неизвестно, но тему 19 октября поднимали на заседании Общественной палаты. ОБ этом рассказал глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев изданию «URA.RU».
«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в городе. Если кафе будет доставлять дискомфорт жителям — а мы уже видим, что такие вещи происходят, — будем принимать решения в рамках законодательства. Событие вызвало резонанс у горожан, они недовольны действиями собственника кафе. Тему сегодня поднимали на заседании Общественной палаты», — сообщил Тюменцев.Напомним, в начале октября в кафе наругались над гостем. Извращенцы снимали на видео избиение мужчины, а потом и сам процесс насилия шваброй. Видео позже опубликовали в Сети. Пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице.
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Алина Юрчак