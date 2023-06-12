В Калининграде неизвестные взломали эфир радиостанции

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В Калининграде взломали эфир станции «Европа плюс» и транслировали «незаконный контент»
Руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков сообщил, что в Калининграде неизвестные лица временно перехватили спутниковый сигнал радиостанции «Европа плюс» и запустили в эфир контент, который не соответствует законодательству.
Далее он добавил, что в ответ на этот инцидент автоматическая система отключила спутниковое вещание и активировала резервный канал через интернет, где такого контента не было. В настоящее время специализированные организации расследуют инцидент.
Ранее несколько кабельных каналов в Крыму были взломаны украинскими хакерами. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Была зарегистрирована перехват спутниковой связи радиостанции „Европа плюс“ в рамках федерального блока вещания. Незаконный контент транслировался менее пяти минут», — цитирует Лыскова РИА Новости.
Ранее несколько кабельных каналов в Крыму были взломаны украинскими хакерами. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Артем Кузьмин