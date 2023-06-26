В Камбоджи заявили, что мировой кризис зависит от конфликта на Украине

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Премьер Камбоджи Хун Сен: Мировой экономический кризис зависит от конфликта на Украине
В том случае, если украинский конфликт будет продолжаться, мировой экономический кризис разрешить не удастся. Об этом сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
По его словам, мировая экономика, особенно в Европе, будет находиться в условиях кризиса, если конфликт на Украине не завершится. Он пояснил, что в результате военных действий, пострадали люди Камбоджи в том числе, потому что страна экспортировала товары в европейские страны.
Министр также подчеркнул, что власти усиленно работают над тем, чтобы найти новые рынки сбыта, рассматривая при этом Китай и ОАЭ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Медведева, конфликт с Украиной будет перманентным.
По его словам, мировая экономика, особенно в Европе, будет находиться в условиях кризиса, если конфликт на Украине не завершится. Он пояснил, что в результате военных действий, пострадали люди Камбоджи в том числе, потому что страна экспортировала товары в европейские страны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Медведева, конфликт с Украиной будет перманентным.
Анастасия Крестьянова