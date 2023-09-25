В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

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Лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента.
Ранее спикер канадской Палаты общин Энтони Рота уже предоставил свои извинения в связи с этой ситуацией. По словам Пуальевра, выбор гостей для мероприятия, организованного в честь визита президента Украины Владимира Зеленского, лежал на службе протокола канадского премьера, и парламентарии не могли знать о прошлом Хунки.
Ранее Энтони Рота признал свою ошибку в приглашении и восхвалении Ярослава Хунки. Бывший боец дивизии СС был представлен как ветеран борьбы против русских во времена Второй мировой войны.
Пуальевр также отметил, что впоследствии ему стала известна информация, которая заставила его сожалеть о данном решении. Спикер также принес извинения еврейским общинам Канады и всему миру, подчеркнув, что никто, включая членов украинской делегации, не был осведомлен о личности приглашенного гостя.
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«Господин Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает», — подчеркнул Пуальевр.
Пуальевр также отметил, что впоследствии ему стала известна информация, которая заставила его сожалеть о данном решении. Спикер также принес извинения еврейским общинам Канады и всему миру, подчеркнув, что никто, включая членов украинской делегации, не был осведомлен о личности приглашенного гостя.
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Артем Кузьмин