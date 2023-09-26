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В Канаде вновь поддержали нацизм тем, что не демонтировали памятник подразделению СС. Об этом сообщает издание Toronto Sun.
Уточняется, что памятник, посвящённый военнослужащим 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» был установлен ещё задолго до разгоревшегося на днях конфликта с чествованием 98-летнего украинского нациста в здании парламента Канады.
Статуя располагается на Владимирском украинском кладбище в городе Оквилл, в Канаде.
Toronto Sun заявило, что нахождение этого памятника на территории государства можно рассматривать как «плевок на могилу» ветерана-канадца.
Напомним, что ранее, 22 сентября, с парламенте Канады представители страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским аплодировали 98-летнему украинскому нацисту, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения расстреливали поляков и евреев.
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Статуя располагается на Владимирском украинском кладбище в городе Оквилл, в Канаде.
Напомним, что ранее, 22 сентября, с парламенте Канады представители страны вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским аплодировали 98-летнему украинскому нацисту, который в годы Второй мировой войны состоял в дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения расстреливали поляков и евреев.
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Анастасия Чинкова