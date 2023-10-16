В канцелярии Нетаньяху опровергли введение режима прекращения огня в Газе

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Пятичасовой режим прекращения огня, о котором ранее объявляли неофициальные источники, в секторе Газа не действует. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — сказано в сообщении канцелярии, которое приводит газета The Times of Israel.Ранее в эфире телеканала Al Arabiy сообщалось, что огонь прекратят с 09:00 по 13:00 по местному времени для для эвакуации людей с севера и доставки гуманитарной помощи на территорию Газы.
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Алина Юрчак