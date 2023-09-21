В Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента

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В результате обстрела в Нагорном Карабахе погиб замкомандующего российского миротворческого контингента в регионе Иван Ковган. Он занимал также пост заместителя командующего подводными силами Северного флота России. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
«Вчера, в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента», - уточняется на сайте.
Также отмечается, что погибший жил проживал в городе Гаджиево. В командировку он отправился еще 11 мая.
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Татьяна Лаврова