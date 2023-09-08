В Кашире работают почти полсотни избирательных участков

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
В городском округе Кашира работают 48 избирательных участков. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шувалов.
«Дан старт важнейшему событию в жизни нашего региона – выборам губернатора Московской области, результаты которых определят вектор развития Подмосковья на ближайшие годы. Голосование будет проходить в течение трёх дней. С 8 утра на территории округа открыто 48 участков», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Кроме того, по его словам, принять участие в голосовании можно на дому и впервые – воспользовавшись дистанционным электронным голосованием. Узнать о местонахождении своего избирательного участка, согласно регистрации по месту жительства, можно по ссылке.
Участки будут работать в течение трёх дней с 8:00 до 20:00. Чтобы присоединиться к голосованию, нужно иметь с собой паспорт гражданина России или временное удостоверение личности. Проголосовать на участках могут и военнослужащие. Для этого потребуется военный билет.
Лора Луганская