В Казахстане и Узбекистане приостановили работу российской платежной системы

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Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» и крупнейший банк Узбекистана Халк банк приостановили обслуживание переводов российской платежной системой «Юнистрим».
Об этом сообщает кол-центр «Казпочты».
По словам представителя национальной почты Казахстана, решение о приостановке обслуживания связано с санкциями, которые ввели США. Оператор не назвала сроки возобновления платежных операций.
Рестрикции против ряда российских кредитных организаций были введены Вашингтоном 20 июля. Санкционная политика, по мнению США, позволит отключить Россию от системы финансов на мировом уровне.
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По словам представителя национальной почты Казахстана, решение о приостановке обслуживания связано с санкциями, которые ввели США. Оператор не назвала сроки возобновления платежных операций.
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Анастасия Крестьянова