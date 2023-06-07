В Казахстане ликвидируют канцелярию Назарбаева

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По его словам, в настоящий момент уже наблюдается реструктуризация офиса, который принадлежал Назарбаеву.
«Думаю, в ближайшее время, как будет решение, я окончательно скажу. Но канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц-полтора», - отметил Жамаубаев.
Кроме того, он подчеркнул, что после того, как будет завершена реструктуризация, некоторые сотрудники будут переведены в другие организации, а остальные попадут под сокращения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовом режиме.