В Казахстане отменили концерт Лепса из-за его позиции по СВО

Фото: фотобанк Московской области
Концерт Григория Лепса в Казахстане был отменен из-за его патриотической позиции
Концерт популярного российского исполнителя Григория Лепса, запланированный на 8 июля в Казахстане, отменен. Об этом сообщили представители Makao Luxury Village, на площадке которой должно было пройти выступление.
По словам сотрудников компании, решение о разрыве договора было принято в одностороннем порядке по инициативе организаторов концерта. Уточняется, что возможной причиной стало заявление артиста, которое он сделал накануне. Певец заверил, что совместно с коллегой по сцене Николаем Басковым, назначит премии тем бойцам, которые смогут подбить танки противника в зоне проведения боевых действий. Заявление артиста встретили с критикой жители Казахстана, которые выступают против СВО. Они призвали отменить выступления Лепса на их территории.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лепс и Басков намерены заплатить по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк.
По словам сотрудников компании, решение о разрыве договора было принято в одностороннем порядке по инициативе организаторов концерта. Уточняется, что возможной причиной стало заявление артиста, которое он сделал накануне. Певец заверил, что совместно с коллегой по сцене Николаем Басковым, назначит премии тем бойцам, которые смогут подбить танки противника в зоне проведения боевых действий. Заявление артиста встретили с критикой жители Казахстана, которые выступают против СВО. Они призвали отменить выступления Лепса на их территории.
Анастасия Крестьянова