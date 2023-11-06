В Казахстане ожидают визит Путина

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Президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с визитом 9 ноября.
Кроме поездки в Казахстан российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан, он провел встречу с коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Он также указал на то, что РФ и Казахстан являются союзниками и развивают собственные отношения, «коими мы весьма дорожим».
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