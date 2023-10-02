В Казахстане составляют «черный список» лиц, высказывающих негатив в сторону Астаны

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В Казахстане составляют список иностранных граждан, высказывающихся негативно в сторону страны, впоследствии им будет запрещен въезд в Республику. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров во время брифинга.
«Такой список мы ведем, но это рабочий список, и мы его разглашать не будем. Число тоже не могу назвать. Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», - прокомментировал ситуацию Смадияров.
Он также отметил, что такие списки ведет каждое государство.
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Евгения Парфентьева