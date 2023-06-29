В Казахстане заявили о приоритете запроса РФ в деле Кислицина

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Прокуратура Казахстана заявила о приоритете запроса РФ в деле Никиты Кислицина перед США
Запрос РФ, касающийся экстрадиции сотрудника компании-разработчика софта против киберпреступлений F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, будет иметь приоритет над запросом, который был отправлен американскими властями. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов, сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что приоритетность в этом случае зависит от гражданства Кислицына. Однако, Байжанов отмечает, что власти должны будут убедиться в том, что деятельность, которую инкриминируют Кислицину, довольно серьезная.
Также, по его словам, власти планируют изучить все основания, а также доказательства, которые были изложены в запросах российской и американской сторонами.
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Он рассказал, что приоритетность в этом случае зависит от гражданства Кислицына. Однако, Байжанов отмечает, что власти должны будут убедиться в том, что деятельность, которую инкриминируют Кислицину, довольно серьезная.
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Татьяна Лаврова