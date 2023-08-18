В Казахстане ждут визита Путина осенью

Фото: kremlin.ru
Посольство Казахстана сообщает, что в стране ждут визита Владимира Путина осенью.
Ожидается, что президента РФ Владимира Путина ждут в Казахстане на в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Смадиярова, Россия и Китай — соседи и ближайшие политические и торгово-экономические партнеры Казахстана. Он также отметил, что с Индией у республики установлено стратегическое партнёрство. Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.
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В пятницу, 18 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с послом Казахстана Дауреном Абаевым. На встрече обсудили «текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, вопросы региональной и международной проблематики».
«Важное значение придаётся запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», —сообщила дипмиссия по итогам встречи.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заверил российского лидера о полной поддержке его действий и обсудил с ним осенний визит в Казахстан.
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Смадиярова, Россия и Китай — соседи и ближайшие политические и торгово-экономические партнеры Казахстана. Он также отметил, что с Индией у республики установлено стратегическое партнёрство. Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.
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Мария Фирсова