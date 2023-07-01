В Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес

iStock/Anastasiia_Guseva
Премьер Педро Санчес приехал в Киев в первый день председательства Испании в ЕС
Глава испанского правительства Педро Санчес прибыл в субботу в Киев в первый день председательства Испании в Совете Европейского союза, пишет ТАСС.
Политик написал в Twitter: «Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского». Также Педро Санчес подчеркивает, что Испания будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу.
Во время своего визита в Киев Санчес выступит с речью перед Верховной радой.
Испания взяла на себя обязанности председателя Совета ЕС на полгода, сменив на этом посту Швецию. С 1 января 2024 года председательство перейдет к Бельгии.
Читайте также:
Испания передаст Украине полевой госпиталь, бронетранспортеры и танки Leopard
Испания отказала молодежной сборной РФ по борьбе в визах для участия в чемпионате Европы
В Испании заявили, что их военные никогда не будут участвовать в украинском конфликте
Политик написал в Twitter: «Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского». Также Педро Санчес подчеркивает, что Испания будет поддерживать украинский народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу.
Испания взяла на себя обязанности председателя Совета ЕС на полгода, сменив на этом посту Швецию. С 1 января 2024 года председательство перейдет к Бельгии.
Читайте также:
Испания передаст Украине полевой госпиталь, бронетранспортеры и танки Leopard
Испания отказала молодежной сборной РФ по борьбе в визах для участия в чемпионате Европы
В Испании заявили, что их военные никогда не будут участвовать в украинском конфликте
Мария Фирсова