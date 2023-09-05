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В Киеве готовятся к мятежу против Зеленского

Соскин: Украинцы могут начать мятеж против Зеленского
05 сентября 2023, 15:58
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, может привести народ к мятежу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и так сказать о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует, ему главное сейчас свою диктатуру установить. Поскольку ситуация каждый день ухудшается, то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Эксперт отметил, что украинский народ становится все более недовольным проводимой Зеленским политикой. Особенно, в отношении украинских мужчин. Давление на них усиливается с каждым днем.


К тому же, позиции ВСУ на линии боевого соприкосновения оставляют желать лучшего. Российская армия продолжает успешно наступать на занятые ВСУ территории, а сами украинцы несут нескончаемые потери, заключил эксперт.

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#владимир зеленский
#украина
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«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся»: В Госдуме отреагировали на украинский закон о Крыме
Депутат Белик назвал закон Зеленского об административном устройстве Крыма ничтожным
05 сентября 2023, 16:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что новый закон о крымском полуострове, который издал Владимир Зеленский, является юридически ничтожным, в интервью «РИА Новости».
Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крым, об этом сообщило представительство Зеленского на полуострове. В соответствии с планами украинского лидера, в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации.

«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения», - прокомментировал ситуацию Белик.

По мнению депутата, выпуском подобных законов Киев пытается отвлечь внимание украинского народа от тотального провала ВСУ на полях специальной военной операции.

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#крым
#владимир зеленский
#всу
#киев
#госдума
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В офисе Зеленского пообещали России «погружение в каменный век»
Ермак заявил, что немецкая компания SAP отключит от ПО российские фирмы
05 сентября 2023, 16:37

Фото: iStock/Liukov

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что немецкая компания SAP, которая занимается разработкой промышленного софта, отключит от ПО российские компании в рамках санкционного давления. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, в условиях санкционной политики в отношении РФ, немецкий поставщик промышленного софта введет запрет на пользование ПО российским компаниям, в том числе государственным.  

Ермак заявил, что такой шаг руководства SAP поспособствует «погружению» России в «каменный век». Глава офиса украинского лидера назвал немецкую компанию гигантом в сфере IT и подчеркнул, что такие российские компании, как «Российские железные дороги», тоже будут отключены от европейского софта. 

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#зеленский
#рф
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В Европе людям напрочь отшибло и память, и совесть, заявил Путин
Путин: Сейчас историю в Европе перевирают в угоду политической конъюнктуре
05 сентября 2023, 16:21

Фото: kremlin.ru

Европейцы перевирают исторические факты в угоду нынешней политике, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».
«Подлинные документы - это самые убедительные аргументы. Открытый показ архивных материалов - достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто перевирает историю. Есть представители этого движения - мягко говоря - и в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.

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#документы
#владимир история
#европа
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Евреев во времена ВОВ уничтожали не немцы, а бандеровцы, заявил Путин
Путин: В годы ВОВ нацисты на Украине уничтожили 1,5 млн евреев
05 сентября 2023, 16:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что во времена ВОВ, евреев уничтожали в основном не немцы, а «бандеровцы и иже с ними». Об этом он рассказал в ходе своего выступления на заседании российского оргкомитета «Победа».
Владимир Путин пояснил, что репрессии устраивали украинские коллабористы. Подобные события, касаемые геноцида народов, имеют отношения к сегодняшнему дню. По его словам, украинские нацисты уничтожили за Холокост около 25 % еврейского народа. 

Глава государства также призвал «вытаскивать и показывать» то, что в современной Украине убийц причисляют к героям. 

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#владимир путин
#сво
#герои
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Американский ветеран Дрейвен: Помощь Запада Украине только усилила Россию
05 сентября 2023, 16:20

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Антироссийская политика США и их европейских союзников и спровоцированный ими конфликт на Украине только усилили позиции Москвы и сыграли на руку российскому президенту Владимиру Путину. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
В своей соцсети X (бывший Twitter) экс-военный отметил, что, развязав прокси-войну на Украине, страны Запада добились того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными в мире. Дрейвен также отметил, что экономические санкции, на которые уповали США и страны Евросоюза, не смогли серьезно пошатнуть российскую экономику. Напротив, она, будучи поставленной перед необходимостью преодолевать последствия внешнего воздействия, только укрепилась.

Бывший военный в заключение с иронией назвал Запад исключительно пророссийски настроенным и в шутку посоветовал властям России удостоить иностранных политиков государственных наград за то, что они своими враждебными действиями буквально вынудили Россию стать сильнее.

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#запад
#россия
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Турчак предложил Путину присвоить 10 городам звание «Город трудовой доблести»
05 сентября 2023, 15:57

Фото: сайт Кремля

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину наделить 10 российских городов почетным званием «Город трудовой доблести». О своей инициативе он заявил в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
Уточняется, что речь идет о десяти российских городах: Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.

По словам главы государства, противник еще находился на территории России, когда военные предприятия городов стали наращивать выпуск техники, гражданского оборудования и совершенствовать стройиндустрию. Наращивание производства было направлено на ликвидацию последствий войны и разрухи.  

Владимир Путин отметил, что при присвоении звания «Город трудовой доблести» нужно обращать внимание на вклад предприятий названных городов в победу и обеспечение фронтовых нужд. 

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#россия
#владимир путин
#город
#город трудовой доблести
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Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет серию тренировок в Атлантике
05 сентября 2023, 15:52

Фото: istockphoto/Roman Zaika

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» закончил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантику. Там он проведет серию тренировок.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Корабль действовал в Средиземном море с апреля 2023 года. Сегодня, 5 сентября, фрегат вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера «Вязьма», уточнили в российском оборонном ведомстве. Там экипаж корабля продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведет ряд учений. После выполнения всех поставленных задач корабль прибудет на главную базу Северного флота — Североморск.

«Адмирал Горшков» — российский многоцелевой фрегат 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны Военно-Морского Флота Российской Федерации. С 2022 года вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Нынешний поход фрегата начался с января 2023 года, за это время корабль преодолел 42 тысячи морских миль.

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#море
#корабль
#рф
#ракета
#флот
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Ветеран армии США Дрейвен: антироссийские действия Запада укрепили РФ
05 сентября 2023, 15:37

Фото: iStock/macky_ch

Запад, спровоцировав конфликт на Украине, укрепил позиции России и сделал мощнее её армию. Об этом с соцсети X сообщил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
Он отметил, что действия Запада, направленные против России, создали обратный эффект, а именно, укрепили экономику страны и позволили создать самую опытную и мощную армию в мире.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил, что в случае победы России, США останется только одно – надеяться на прощение от России и возобновление сотрудничества. Кроме того, эксперт заявил, что Россия не такая мстительная, как США, поэтому надеждам американских властей, вероятно, суждено сбыться.

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#украина
#россия
#армия
#экономика
#санкции
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Путин призвал обеспечить равными правами всех участников СВО
05 сентября 2023, 15:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Об этом он сообщил в рамках своего выступления на заседании Российского организационного комитета «Победа».
Глава государства подчеркнул, что всем участникам СВО, добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям, заключившим контракт на прохождение военной службы, необходимо предоставить равные права и обеспечить их всем необходимым.  

Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.  

Владимир Путин подчеркнул, что все российские бойцы героически сражаются, и их семьи должны быть обеспечены всем необходимым. 
  
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