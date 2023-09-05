В Киеве готовятся к мятежу против Зеленского

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Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, может привести народ к мятежу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и так сказать о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует, ему главное сейчас свою диктатуру установить. Поскольку ситуация каждый день ухудшается, то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Эксперт отметил, что украинский народ становится все более недовольным проводимой Зеленским политикой. Особенно, в отношении украинских мужчин. Давление на них усиливается с каждым днем.
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Евгения Парфентьева