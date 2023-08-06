В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы

Фото: МО Украины
В субботу, 5 августа, Киев и несколько других регионов Украины стали свидетелями серии взрывов, сообщает Telegram-канал украинского СМИ «Страна.ua».
Сообщается о регистрации взрывов в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Последний известный случай произошел в районе города Староконстантинов, расположенного в Хмельницком районе Хмельницкой области, где находится аэродром Украинских Вооруженных сил.
Местные власти подтвердили информацию о взрывах и призвали население оставаться в безопасных местах. В третий раз за субботу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
В центре Москвы сгорел элитный спорткар
Перестрелка у Кремля завязалась в результате ДТП
В центре Москвы произошла перестрелка
«Жители Староконстантинова слышат еще несколько взрывов в районе военного аэродрома», — указывается в сообщении.
Читайте также:
В центре Москвы сгорел элитный спорткар
Перестрелка у Кремля завязалась в результате ДТП
В центре Москвы произошла перестрелка
Артем Кузьмин