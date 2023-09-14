В Киеве начнет работать команда Пентагона из-за воровства передаваемой помощи

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В конце сентября в Киеве начнет работу команда Пентагона для того, чтобы следить, как используется помощь, передаваемая Украине Штатами. Об этом сообщил генинспектор Минобороны США, передает CNN.
США выделил дополнительный персонал для того, чтобы проверять, как Киев использует помощь, оказываемую Украине Соединенными Штатами. Команда будет работать в посольстве США в Киеве. Такие действия предприняты в связи призывами республиканцев усилить контроль за использованием Украиной американских средств.
Уточняется, что ранее контролировать переданные средства было сложно из-за ограниченного присутствия американцев на Украине.
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Уточняется, что ранее контролировать переданные средства было сложно из-за ограниченного присутствия американцев на Украине.
«В первые полгода войны преступники, боевики-добровольцы и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и оборудования, прежде чем оно было обнаружено украинской разведкой», - говорится в докладе от октября 2022 года.
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Элина Позднякова